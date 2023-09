Selon un média chinois, China Baowu Steel Group, le plus grand sidérurgiste du monde, a suspendu l'achat de certains actifs indonésiens dans le secteur du nickel appartenant à Tsingshan Holding Group.

Le géant chinois du nickel Tsingshan prévoyait de vendre des participations majoritaires dans des projets du parc industriel indonésien de Morowali, notamment huit lignes de production de ferro-nickel et les centrales électriques associées, d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars, selon des rapports de presse publiés l'année dernière.

Toutefois, Baowu est devenu plus prudent sur la transaction à la suite d'un changement de son président et de la diminution des bénéfices pour le nickel et l'acier depuis la seconde moitié de 2022, a rapporté le média économique Caixin mercredi en fin de journée, citant plusieurs personnes familières avec l'affaire.

Baowu est en train de réévaluer l'opération, suite au changement de sa direction, a déclaré à Reuters une personne au fait du dossier.

Ni Baowu ni Tsingshan n'ont pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire.

Tsingshan avait prévu de vendre une partie de sa production de ferro-nickel, qui est principalement utilisée pour fabriquer de l'acier inoxydable, alors qu'elle augmentait sa production de métaux pour batteries, selon Caixin.

Tsingshan Group a commencé la production commerciale de nickel raffiné en Indonésie, a rapporté Reuters le mois dernier, citant trois sources familières avec la production. (Reportage d'Amy Lv, Siyi Liu et Dominique Patton à Pékin ; Rédaction de Christian Schmollinger et Rashmi Aich)