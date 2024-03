China Copper, l'un des principaux producteurs de métal du pays, souhaite acquérir des ressources minérales à l'étranger dans un contexte d'offre restreinte de cuivre et de demande croissante, a déclaré le président de l'entreprise à Reuters lundi.

Le manque de ressources riches en cuivre dans le pays a poussé les entreprises chinoises à chercher ailleurs, avec un déficit inattendu de l'offre cette année, ce qui a renforcé l'élan.

"Nous espérons coopérer avec des pays et des entreprises du monde entier pour acquérir un certain nombre de ressources minérales proches de la production ou en cours de production, de bonne qualité, avec d'importantes réserves et un fort potentiel", a écrit Xu Bo en réponse aux questions de Reuters.

L'entreprise renforcera sa coopération sur des projets risqués avec un faible taux d'exploration et un grand potentiel, a écrit Xu, délégué de l'Assemblée nationale populaire lors de la réunion annuelle du Parlement à Pékin.

China Copper détient la mine de cuivre de Toromocho, dans le centre du Pérou, par l'intermédiaire de sa société mère Aluminum Corporation of China (Chalco), le géant public de la métallurgie.

Les fonderies chinoises, premier producteur mondial de cuivre raffiné, ont été touchées par le resserrement de l'approvisionnement en matières premières après la fermeture de la grande mine de Cobre Panama à la fin de l'année dernière.

M. Xu a reconnu l'existence de ces pénuries, affirmant qu'elles reflétaient la demande toujours forte de cuivre en Chine.

Les secteurs des véhicules électriques et des énergies renouvelables sont de plus en plus demandeurs de ce métal, qui est également largement utilisé dans les secteurs de l'électricité, des transports et de la construction.

Quelques fonderies ont pris des mesures face à la pénurie de matières premières, a écrit M. Xu, sans donner plus de détails.

En janvier, une association industrielle soutenue par l'État a conseillé aux fonderies chinoises de réduire leur production, d'avancer les travaux de maintenance et de reporter les nouveaux projets.

À long terme, l'industrie de la fusion du cuivre a besoin d'une plus grande collaboration, d'une meilleure recherche technologique et d'une analyse du marché pour assurer un développement durable, a écrit M. Xu.

L'expansion rapide des fonderies chinoises a fait grimper la production de cuivre raffiné du pays de 13,5 % l'année dernière, pour atteindre le niveau record de 13 millions de tonnes métriques.

Les importations de minerai et de concentré de cuivre ont augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 27,5 millions de tonnes, ce qui constitue également un record, selon les données officielles.