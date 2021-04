China Southern s'interroge sur l'avenir de ses A380

"Non seulement pour China Southern mais aussi pour de nombreuses compagnies aériennes, nous devons penser à l'A380", a déclaré Wu Guoxiang, premier vice-président des relations internationales et des relations avec les entreprises de China Southern, lors d'un événement organisé par le CAPA Centre for Aviation. "Il est peut-être trop grand pour cette liaison et son coût d'exploitation est très élevé. Nous réfléchissons encore à la manière de résoudre ce problème."

China Southern est le seul opérateur chinois d'A380 et n'exploite que 10 % de sa capacité internationale globale pré-pandémique en raison des restrictions frontalières, a déclaré M. Wu. Les compagnies allemandes Deutsche Lufthansa, Air France et Thai Airways ont annoncé leur intention de retirer définitivement leurs flottes de très gros porteurs Airbus depuis que la pandémie a frappé la demande de voyages internationaux.

D'autres, comme les compagnies australiennes Qantas Airways et Singapore Airlines, ont temporairement immobilisé leur flotte d'A380 jusqu'à ce que la demande revienne. Le directeur général de Qantas, Alan Joyce, a déclaré que la compagnie espérait reprendre l'exploitation de ses 12 A380 à terme. Les avions sont actuellement stockés dans le désert de Californie. "Une fois que la demande sera là, ce seront de bons avions qui reprendront les vols", a-t-il déclaré lors de l'événement CAPA.