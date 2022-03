China Zijin Mining annonce un bénéfice annuel record pour la deuxième année consécutive

"Sous l'effet de la crise énergétique, de la montée du nationalisme et de l'envolée de la demande du nouveau secteur de l'énergie... les prix des principaux minéraux de l'industrie des non-ferreux sont en hausse", indique le rapport, ajoutant que malgré une baisse des prix de l'or, les prix du cuivre et du zinc avaient bondi de 24 % et 27 % respectivement l'année dernière.

Le revenu net de Zijin s'est élevé à 15,7 milliards de yuans (2,47 milliards de dollars) l'année dernière, un record pour la deuxième année consécutive, selon le dépôt.

Le revenu du mineur a bondi de 31,25 % sur une base annuelle pour atteindre 225,1 milliards de yuans, a déclaré la société, grâce à l'augmentation des prix des métaux non ferreux.

La production de cuivre extrait de Zijin a augmenté de 28,8 % en 2021 pour atteindre 584 165 tonnes, tandis que sa production de cuivre fondu a grimpé de 7,9 % pour atteindre 621 334 tonnes, selon la société. Sa production d'or extrait a augmenté de 17 % pour atteindre 47,5 tonnes.

Pour 2022, la société prévoit de porter sa production de cuivre extrait à 860 000 tonnes et sa production d'or extrait à 60 tonnes, selon le dépôt.

Elle vise également à augmenter la production de zinc extrait de 434 000 tonnes en 2021 à 480 000 tonnes cette année.

Le mineur développera davantage de ressources minérales utilisées comme matériaux de nouvelle énergie tels que le lithium, le cobalt et le nickel, et prévoit de réaliser une capacité annuelle d'équivalent carbonate de lithium (LCE) de 50 000 tonnes.

Zijin avait annoncé le mois dernier qu'elle investirait 380 millions de dollars pour construire une usine de carbonate de lithium en Argentine, dont la production devrait commencer en 2023.

Le cours de l'action A de Zijin a terminé en hausse de 3,2 % à 10,63 yuans par tonne vendredi, et son action H a progressé de 0,5 % à 11,2 HK$ (1,43 $).

(1 $ = 6,3614 yuan renminbi chinois)

(1 $ = 7,8216 dollars de Hong Kong)