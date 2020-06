Chine-57 nouveaux cas de coronavirus, au plus haut depuis le 13 avril

PARIS, 14 juin (Reuters) - La Chine a fait état de 57 nouveaux cas confirmés de coronavirus pour la date du 13 juin, selon des données publiées dimanche par l'Autorité nationale de la santé.

Dans un communiqué, l'autorité indique que 38 des nouveaux cas ont été transmis localement, dont 36 à Pékin. Il s'agit du taux journalier de contamination le plus élevé dans la capitale chinoise depuis le début de la publication de ces données officielles le 13 avril.

La veille, Pékin n'avait enregistré que six nouveaux cas, après avoir entamé des tests de masse sur un marché des quartiers sud-ouest de la ville. Ce district de la capitale s'est placé sur le pied de guerre et Pékin a interdit les évènements sportifs et le tourisme, alimentant la crainte d'une nouvelle vague de covid-19.

Sur les nouveaux cas, 19 concernent des personnes ayant voyagé à l'étranger. La Chine a également fait état au titre du 13 juin de neuf cas asymptomatiques et d'un cas suspect, mais d'aucun nouveau décès.

A l'échelle nationale chinoise, le nombre de cas de coronavirus s'établit désormais à 83.132 et le bilan à 4.634 décès.

A l'échelle mondiale, selon un calcul de Reuters, plus de 7,78 millions de personnes ont été infectées par le virus et 428.995 personnes en sont mortes.

Plus de 210 pays et territoires ont fait état de cas de contamination depuis que le premier cas a été identifié en Chine en décembre 2019. (Gilles Guillaume)