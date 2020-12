Chine-Accélération de l'activité des services en novembre-Caixin

PEKIN, 3 décembre (Reuters) - La croissance de l'activité dans le secteur des services en Chine s'est accélérée en novembre sous l'effet d'une hausse record des nouvelles affaires en dix ans, montrent les résultats d'une enquête privée publiés jeudi, mettant en exergue un rebond de la consommation alors que la crise sanitaire est sous contrôle.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit a progressé le mois dernier à 57,8 contre 56,8 en octobre.

Il s'agit d'un plus haut depuis avril 2010.

D'après les résultats, les nouvelles affaires ont atteint dans leur ensemble un pic depuis avril 2010, tandis que les nouvelles affaires à l'exportation ont augmenté pour la première fois en cinq mois.

Ces données font écho aux statistiques officielles publiées lundi, suggérant que le rétablissement de l'économie chinoise est de plus en plus équilibré et élargi.

Le secteur des services, qui représente environ 60% de l'économie chinoise et la moitié des emplois en zones urbaines, a connu dans un premier temps un rétablissement plus lent que le secteur manufacturier.

Publié aussi jeudi, l'indice PMI composite calculé par Caixin/Markit s'est établi à 57,5 en novembre contre 55,7 le mois précédent. (Stella Qiu et Ryan Woo; version française Jean Terzian)