Chine, COVID et brut

Les rares manifestations anti-gouvernementales qui ont eu lieu dans les villes chinoises au cours du week-end ont troublé les marchés mondiaux, affaiblissant les prix du pétrole brut et ajoutant de nouveaux risques politiques à une fin d'année fragile.

Alors que les manifestations contre les restrictions strictes du COVID-19 ont éclaté dans tout le pays pendant le week-end et que les infections ont grimpé, les manifestants ont fait une démonstration de désobéissance civile sans précédent depuis que le leader Xi Jinping a pris le pouvoir il y a dix ans.

Craignant que les troubles et la crise du COVID n'aggravent le choc économique en Chine et dans le monde, la première réaction du marché lundi a été de vendre les actions chinoises, le yuan et le pétrole - les prix du pétrole brut ayant chuté à près de 80 dollars le baril, leur plus bas niveau depuis janvier. Les autres bourses asiatiques ont faibli en tandem.

Une répression réglementaire américaine à l'encontre des géants chinois de la technologie, invoquant des problèmes de sécurité nationale, a également pesé sur les actions des entreprises technologiques.

Et l'évolution de la situation dans la rue n'a guère apporté de réconfort à la décision prise vendredi par la banque centrale de réduire les ratios de réserves obligatoires des banques, même si cette décision et la perspective d'un assouplissement supplémentaire ont ajouté de la pression à la monnaie chinoise.

Les actions européennes et les contrats à terme américains ont également chuté lundi. Les gains du dollar se sont toutefois rapidement inversés, les rendements du Trésor américain à 10 ans ayant atteint leur plus bas niveau en près de deux mois.

Le signal de récession de la courbe des taux américains entre 3 mois et 10 ans s'est encore inversé pour atteindre près de 70 points de base - son niveau le plus négatif en près de 22 ans.

Pendant des semaines, les marchés financiers ont vu d'un bon œil le moindre soupçon d'assouplissement des restrictions chinoises - de nombreux gestionnaires d'actifs supposant toujours que les restrictions seront finalement levées d'ici la fin du premier trimestre 2023.

Cela peut maintenant sembler plus difficile à analyser.

On ne sait pas encore si les troubles croissants créent un nouveau niveau de risque politique imprévisible en Chine ou s'ils accélèrent simplement la sortie du gouvernement de la stratégie draconienne du "zéro COVID" - ou même un revirement sur l'achat de vaccins étrangers.

Lorsque les marchés américains reviendront après le week-end de Thanksgiving, l'attention se portera à nouveau sur le resserrement de la Réserve fédérale, le marché du travail et l'image de l'inflation. Le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprime mercredi, et le rapport sur l'emploi américain de novembre sera publié vendredi.

Une reprise du marché baissier des actions pourrait se poursuivre l'année prochaine avant de rechuter alors qu'une récession de l'économie mondiale s'installe, a déclaré la Deutsche Bank dans ses perspectives économiques 2023 publiées lundi. Le géant bancaire allemand a déclaré qu'il s'attendait à ce que la production américaine baisse de 2 % sur l'ensemble de l'année, à ce que la production de la zone euro baisse de 1 % et à ce que la croissance économique mondiale ralentisse pour atteindre un taux de récession de 2 %.

Il prévoit également que le taux de change euro/dollar augmentera régulièrement pour atteindre 1,10 dollar d'ici la fin de l'année 2023, que les rendements des bons du Trésor à 10 ans resteront constants à 3,65 %, que le pétrole brut Brent tombera à 80 dollars le baril et que les écarts de crédit s'élargiront.

Développements qui pourraient donner une direction aux marchés américains plus tard lundi :

* Indice manufacturier nov. de la Fed de Dallas ; discours du président de la Réserve fédérale de New York, John Williams.

* La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, au Parlement européen. Elizabeth McCaul, membre du conseil d'administration de la BCE, prend la parole à Londres.

* Le Premier ministre britannique Rishi Sunak prend la parole au banquet du Lord Maire.