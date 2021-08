Chine-Cinq villes en "alerte rouge" après des pluies torrentielles

SHANGHAI, 13 août (Reuters) - Cinq villes de la province de Hubei (centre) se sont déclarées en "alerte rouge" après que des pluies torrentielles ont fait 21 morts et forcé près de 6.000 personnes à évacuer leurs logements, ont rapporté les médias officiels.

Des équipes de secours ont été envoyées dans les zones les plus touchées, notamment dans les villes de Suizhou, Xiangyang et Xiaogan, a indiqué le ministère chinois de la gestion des urgences.

Selon le service officiel China News Service, 774 réservoirs du Hubei avaient dépassé leur niveau d'alerte aux inondations jeudi soir.

Les conditions météorologiques extrêmes dans la province ont provoqué de nombreuses coupures de courant et endommagé plus de 3 600 maisons et 8 110 hectares de cultures.

La Chine connaît régulièrement des inondations pendant les mois humides de l'été, mais les autorités ont prévenu que les conditions météorologiques extrêmes devenaient plus fréquentes en raison du changement climatique. (David Stanway; version française Camille Raynaud)