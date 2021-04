Chine-Collision entre un bus et un camion, 11 morts

PÉKIN, 3 avril (Reuters) - Un camion a percuté un bus de passagers dimanche dans la province chinoise de Jiangsu (est), tuant 11 personnes, selon les médias d'État.

L'accident, qui s'est produit sur une voie rapide reliant les villes de Shenyang et de Haikou, a également fait 19 blessés, a ajouté la chaîne de télévision CCTV.

La cause de l'accident n'est pas connue, et un groupe du ministère de la sécurité publique a été envoyé pour mener l'enquête, ont indiqué les médias. (Min Zhang et Tony Munroe; version française Camille Raynaud)