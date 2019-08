Chine: Contraction de l'activité manufacturière pour un 4e mois consécutif

La faiblesse persistante du vaste secteur manufacturier pourrait inciter Pékin à déployer des mesures de soutien à l'économie supplémentaires, plus rapidement et avec plus d'agressivité, pour contrer le plus important ralentissement de l'économie chinoise en plusieurs décennies.

L'indice PMI manufacturier officiel a reculé à 49,5 en août après 49,7 le mois précédent, montrent les statistiques gouvernementales publiées samedi, demeurant sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une contraction moins marquée, identique à celle constatée en juillet.

Ce nouveau déclin met en exergue l'impact néfaste des tensions commerciales avec les Etats-Unis et du ralentissement de la demande mondiale sur les exportateurs chinois.

D'après les données du Bureau national de la statistique (BNS), les commandes à l'exportation ont poursuivi leur déclin pour un quinzième mois consécutif même si leur sous-indice a marqué en août un léger rebond par rapport à juillet (47,2 contre 46,9).

Les nouvelles commandes - intérieures comme extérieures - ont continué de chuter, indiquant que la demande domestique reste faible malgré une série de mesures engagées dès l'année dernière par le gouvernement chinois.

Face aux perspectives incertaines, les usines ont continué de supprimer des emplois. Ainsi le sous-indice de l'emploi a chuté à 46,9 contre 47,1 le mois précédent.

De nombreux analystes doutent que le conflit commercial sino-américain vienne à être résolu sous peu, malgré la volonté affichée récemment par Washington et Pékin de poursuivre les discussions et de parvenir à un accord.

Le président américain Donald Trump a confirmé vendredi la tenue en septembre d'une réunion à niveau ministériel entre les Etats-Unis et la Chine, tout en indiquant que l'entrée en vigueur de droits de douane sur des produits chinois supplémentaires serait, comme prévu, effective dimanche.

Selon d'autres données officielles communiquées samedi, l'activité dans le secteur chinois des services a légèrement rebondi en août pour la première fois en cinq mois.

L'indice PMI officiel des services, secteur qui représente plus de la moitié de l'économie chinoise, a progressé à 53,8 contre 53,7 en juillet.

Porté par l'augmentation des salaires des ménages et une consommation solide ces dernières années, le secteur a toutefois connu un ralentissement en fin d'année dernière sur fond de ralentissement mondial de la demande.

