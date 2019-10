Chine-Contraction de l'activité manufacturière pour un 6e mois consécutif

PEKIN, 31 octobre (Reuters) - L'activité dans le secteur manufacturier en Chine s'est contractée en octobre pour un sixième mois consécutif à un rythme plus important qu'attendu, soulignant les difficultés croissantes auxquelles sont confrontés les industriels alors que l'économie chinoise connaît sa plus faible croissance en près de trois décennies.

Les données officielles publiées jeudi mettent en exergue les pressions prolongées que subit l'économie chinoise dans un contexte de conflit commercial avec les Etats-Unis, ce qui pourrait contraindre le gouvernement chinois à prendre des mesures de soutien à l'économie supplémentaires.

L'indice PMI manufacturier officiel a chuté à 49,3 en octobre après 49,8 le mois précédent, restant pour un sixième mois consécutif sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne un indice identique à celui de septembre.

Face au ralentissement de la demande intérieure et au recul des investissements, sur fond de tensions commerciales avec les Etats-Unis, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Chine a ralenti au troisième trimestre à 6,0% sur un an, un plus bas de près de 30 ans, selon des données publiées plus tôt ce mois-ci.

D'après les données du Bureau national de la statistique (BNS), les nouvelles commandes à l'exportation ont chuté en octobre pour un dix-septième mois de rang, avec un sous-indice ayant chuté à 47,0 contre 48,2 en septembre.

Les nouvelles commandes dans leur ensemble se sont de nouveau contractées, effaçant le gain constaté le mois précédent.

Si Washington et Pékin travaillent à la "phase 1" d'un accord commercial qui pourrait être conclue prochainement, le secteur manufacturier chinois devrait rester sous pression lors des prochains mois, faute d'une issue globale à cette guerre commerciale qui dure depuis plus d'un an.

Des statistiques gouvernementales communiquées séparément montrent que la croissance de l'activité dans le secteur des services a ralenti en octobre, laissant suggérer un affaiblissement prolongé de la demande intérieure.

L'indice PMI officiel des services a reculé à 52,8 contre 53,7 en septembre, soit son niveau le plus bas depuis février 2016.

Pékin compte sur la solidité du secteur des services pour atténuer les effets néfastes du ralentissement des demandes domestique et mondiales pour les produits manufacturiers chinois. (Gabriel Crossley; Jean Terzian pour le service français)