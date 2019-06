Chine-Contraction plus forte qu'attendu de l'activité manufacturière

PEKIN, 30 juin (Reuters) - L'activité dans le secteur manufacturier chinois s'est contractée en juin pour un deuxième mois consécutif, ce qui pourrait pousser Pékin à prendre de nouvelles mesures de soutien à l'économie pour faire face aux pressions engendrées par le conflit commercial avec les Etats-Unis.

Les statistiques officielles publiées dimanche viennent ajouter aux inquiétudes sur la croissance de l'économie chinoise et le risque d'une récession mondiale, malgré l'apparente avancée effectuée par Donald Trump et Xi Jinping lors de leur rencontre en marge du sommet du G20 samedi à Osaka, au Japon.

Washington et Pékin vont reprendre leurs négociations commerciales et l'administration américaine a décidé de ne pas imposer de nouvelles taxes douanières sur les produits chinois importés, a-t-on appris samedi à l'issue de l'entretien entre les présidents américain et chinois.

L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi en juin à 49,4, identique au mois précédent, restant sous le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, montrent les résultats des enquêtes réalisées par les pouvoirs publics chinois auprès des directeurs d'achats.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une contraction légèrement moins marquée, avec un indice PMI de 49,5.

D'après les données du Bureau national de la statistique, les commandes à l'exportation ont poursuivi leur déclin, avec un sous-indice marquant un léger recul à 46,3 contre 46,5 en mai.

Pour le secteur des services, qui représente plus de la moitié de l'économie chinoise, l'indice PMI officiel s'est établi à 54,2 en juin contre 54,3 en mai.

Quant à l'indice composite, qui regroupe à la fois services et industrie, il a reculé à 53,0 contre 53,3 le mois précédent. (Yawen Chen; Jean Terzian pour le service français)