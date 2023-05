PEKIN, 5 mai (Reuters) - L'activité des services en Chine a progressé pour un quatrième mois consécutif en avril, montre une enquête privée vendredi, alors que les commerces ont continué de profiter d'une demande et d'une production revenues à leurs niveaux pré-pandémie de COVID, même si cette croissance a été un peu plus lente.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/S&P Global s'est établi à 56,4 le mois dernier, contre 57,8 en mars, soit toujours nettement au-dessus du seuil de 50 séparant contraction et expansion de l'activité.

Il s'agit d'une hausse similaire à celle rapportée par l'enquête gouvernementale publiée dimanche.

L'économie chinoise a progressé au premier trimestre à un rythme plus important qu'attendu, commerces et consommateurs ayant pu oublier les strictes mesures sanitaires en vigueur jusqu'à fin décembre. (Reportage Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)