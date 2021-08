Chine-Des inondations dans le Sichuan provoquent l'évacuation de 80.000 personnes

SHANGHAI, 9 août (Reuters) - Plus de 80.000 personnes ont été évacuées à la suite de fortes pluies et d'inondations dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, a rapporté lundi la presse officielle, portant à plus de 440.000 le nombre de personnes affectées par les intempéries ayant récemment frappé la province en différents lieux.

D'après la télévision publique CCTV, les fortes pluies et inondations ont déjà entraîné plus de 38 millions de dollars de pertes économiques, alors que 45 maisons ont été détruites et 118 gravement endommagées.

La province du Henan, dans le centre du pays, avait été frappée le mois dernier par des pluies torrentielles inédites, avec pour effet des inondations ayant tué plus de 300 personnes principalement dans la capitale provinciale Zhengzhou. (Reportage David Stanway, Josh Horwitz et Wang Jing; version française Jean Terzian)