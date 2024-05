par Liangping Gao et Clare Jim

PEKIN/HONG KONG, 17 mai - La Chine a dévoilé vendredi des mesures qualifiées d'"historiques" pour stabiliser la crise qui touche son secteur immobilier, en autorisant les gouvernements locaux à acheter certains appartements, en assouplissant l'accès aux emprunts et en promettant de livrer les immeubles actuellement en construction.

Les investisseurs espèrent que ces mesures sont annonciatrices d'un interventionnisme plus poussé du gouvernement central pour compenser la baisse de la demande pour les appartements neufs comme anciens, la baisse des prix du logement et pour réduire le nombre d'appartements non vendus.

Le secteur de l'immobilier, qui pèse pour près d'un quart du produit intérieur brut (PIB) chinois, est en crise depuis 2021 alors que la demande en logements neufs ou anciens est en recul en Chine.

Selon le China Real Estate Newspaper, publication supervisée par le ministère chinois du Logement, ces "politiques" marquant un "moment historique et significatif" pour le secteur de l'immobilier.

"Le fait que les gouvernements interviennent pour acheter des logements est une évolution positive et encourageante", a déclaré Larry Hu, économiste en chef pour la Chine chez Macquarie.

Après de nombreuses mesures instaurées pour relancer le secteur de l'immobilier depuis deux ans, le ministère chinois du Logement a accepté que les gouvernements locaux puissent demander à des entreprises publiques d'acquérir "certaines" habitations à des prix "raisonnables".

Les habitations seront destinées à être des logements abordables, a déclaré le vice-Premier ministre He Lifeng.

Les gouvernements locaux, certains étant lourdement endettés, pourront racheter des terres vendues à des promoteurs immobiliers, a-t-il ajouté, promettant également que les autorités "se battront" pour terminer les projets immobiliers déjà lancés.

Par ailleurs, la banque centrale chinoise a annoncé qu'elle allait débloquer 300 milliards de yuans (environ 38 milliards d'euros) pour un mécanisme de prêt pour logements abordables, abaisser encore les taux d'intérêts et assouplir les conditions de prêts.

Le gouvernement chinois a lancé une campagne pour encourager les propriétaires à remplacer leurs vieux appartements par des constructions récentes.

Ce nouveau programme est censé aider les villes chinoises à se débarrasser d'un volume toujours plus important d'appartements neufs invendus et offrir un peu de liquidités aux promoteurs immobiliers en difficulté. (Reportage de Liangping Gao, Ella Cao et Ryan Woo à Pékin et Clare Jim à Hong Kong; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)