par Liz Lee

PEKIN, 29 décembre (Reuters) - Le centre météorologique chinois a émis vendredi une alerte rouge au brouillard dans plusieurs parties du pays, de la province de Hebei, dans l'est, jusqu'à Shanghaï, dans le sud, alors que de nombreux déplacements sont attendus en cette fin d'année.

Les conditions devraient s'améliorer à partir de samedi soir, lorsqu'une vague d'air froid va souffler sur le pays.

Plus de 600 vols ont été retardés dans plusieurs villes, dont Urumqi, Shijiazhuang (Hebei), Qingdao (Shandong) et Shanghaï, a indiqué l'application de suivi Flight Master.

Selon le centre météorologique, un brouillard intense est attendu dans certaines parties des provinces du Hebei (nord), du Henan (centre), de l'Anhui, du Jiangsu, du Zhejiang et du Shandong (est), ainsi que dans les municipalités de Shanghaï et de Chongqing, à partir de vendredi matin.

Un brouillard dense est prévu dans certaines parties du Hebei, du Shandong, du Anhui, du Jiangsu et sur Shanghaï, entraînant une faible visibilité de moins de 200 mètres, et de moins de 50 mètres dans certaines zones.

Dans le nord, autour de la capitale de la région du Xinjiang, Urumqi, et dans les zones situées entre le fleuve Jaune et le fleuve Huai, une brume légère à modérée est prévue, avec une forte brume affectant Tianjin, le Hebei, le Shandong et le Henan. (Reportage Liz Lee et Bureau de Shanghaï ; avec la contribution de Sophie Yu et Xihao Jiang, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)