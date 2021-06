Chine-Deux morts, six disparus dans une mine de charbon-Média d'Etat

SHANGHAI, 5 juin (Reuters) - Un accident dans une mine de charbon dans le centre de la Chine a fait deux morts et six personnes sont encore portées disparues, a rapporté samedi la chaîne de télévision d'Etat CCTV.

L'"explosion accidentelle" s'est produite dans une mine exploitée par Henan Hebi Coal and Electricity Co vendredi en fin d'après-midi et les autorités de la province du Henan ont enclenché le plan d'urgence, a ajouté CCTV.

La Chine a lancé des inspections de sécurité sur ses mines de charbon à travers l'ensemble du pays, mais les prix records du minerai ont conduit les groupes miniers à accélérer leur production pour répondre à la demande mondiale.

Pékin a aussi promis en mai de travailler à une stabilisation des prix des matières premières, tout en encourageant ses producteurs de charbon à accélérer les cadences. (Josh Horwitz et Muyu Xu, Gilles Guillaume pour la version française)