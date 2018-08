PEKIN, 25 août (Reuters) - Un incendie dont on ignore la cause a fait 18 morts et 19 blessés samedi dans un hôtel d'Harbin, rapportent les autorités de cette ville de l'extrême nord-est de la Chine.

Selon la télévision publique, le sinistre s'est déclaré à 04h36 (20h36 GMT vendredi) dans le bâtiment de quatre étages, voisin des sources chaudes, dont 400 mètres carrés ont été ravagés en trois heures. (Lusha Zhang et Tony Munroe, Jean-Philippe Lefief pour le service français)