Chine-Fin de la 1re tranche de la plus grande centrale à charbon

SHANGHAI, 28 décembre (Reuters) - La Chine a terminé la construction de la première unité de production de 1.000 mégawatts de la nouvelle centrale à charbon de Shanghaimiao, la plus grande en chantier dans le pays, alors que d'autres pays tentent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Cette centrale électrique située à Ordos, en Mongolie intérieure, une province du nord du pays riche en charbon, doit compter à terme quatre unités de production destinées à approvisionner en électricité la province de Shandong, sur la côte est, via un réseau à très haute tension.

Son exploitant, la Guodian Power Shanghaimiao Corporation, filiale du groupe public China Energy Investment Corporation, a déclaré mardi que la centrale utilisait les technologies les plus efficaces au monde, avec les taux les plus bas de consommation de charbon et d'eau.

La Chine représente plus de la moitié de la totalité de l'électricité produite à base de charbon dans le monde entier et sa production devrait avoir augmenté de 9% cette année selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié ce mois-ci.

Le gouvernement chinois s'est engagé à réduire sa consommation de charbon après 2025, ce qui assure au secteur des marges de manœuvre considérables pour augmenter encore ses capacités au cours des quatre prochaines années.

Selon un rapport publié ce mois-ci par des chercheurs de la State Grid Corporation chinoise, le maintien de la sécurité d'approvisionnement énergétique du pays implique la construction de 150 gigawatts (GW) de nouvelles capacités de production d'électricité carbonée au cours de la période 2021-2025, ce qui porterait la capacité totale de ce secteur à 1.230 GW.

(Reportage David Stanway; version française Dina Kartit, édité par Marc Angrand)