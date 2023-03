PÉKIN, 15 mars (Reuters) - La production industrielle en Chine a progressé de 2,4% en rythme annuel sur les deux premiers mois de l'année, selon les données officielles publiées mercredi, après +1,3% en décembre.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient une hausse légèrement supérieure de 2,6%.

Les ventes au détail ont quant à elles progressé de 3,5% sur la période janvier-février, après avoir baissé de 1,8% en décembre. Le consensus ressortait à 3,5%.

Les investissements en actifs fixes ont augmenté de 5,5% en rythme annuel sur les deux premiers mois de l'année, soit mieux que les attentes des analystes qui prévoyaient une hausse de 4,4%.

Bien que le gouvernement chinois ait abandonné à la fin de l'année dernière les restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus, qui pesaient sur l'activité manufacturière et la consommation, l'économie chinoise fait encore face à plusieurs défis, notamment la faiblesse de la demande étrangère et les incertitudes géopolitiques. (Reportage Kevin Yao, Qiaoyi Li et Ellen Zhang; version française Camille Raynaud)