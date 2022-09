Chine-Hausse moins forte qu'attendu des prix à la consommation

PEKIN, 9 septembre (Reuters) - Les prix à la consommation en Chine ont progressé en août à un rythme plus lent qu'attendu, du fait de la vague de chaleur sans précédent dans le pays depuis des décennies et de la résurgence de l'épidémie de COVID-19, montrent des données officielles publiées vendredi.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé le mois dernier de 2,5% en rythme annuel, après +2,7% en juillet, alors que le consensus ressortait à +2,8%.

D'après le Bureau national des statistiques (BNS), les prix à la production ont eux augmenté de 2,3% sur un an en août, un plus bas depuis février 2021, contre une hausse de 4,2% le mois précédent. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une progression de 3,1%. (Reportage Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)