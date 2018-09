Chine/Indicateurs-La croissance du secteur manufacturier marque le pas

PEKIN, 3 septembre (Reuters) - Principaux indicateurs économiques chinois publiés depuis le début du mois:

* LE PMI MANUFACTURIER À UN PLUS BAS DE 14 MOIS

3 septembre - La croissance du secteur manufacturier a ralenti à son rythme le plus lent depuis plus d'un an en août en raison d'un déclin des commandes à l'export pour un cinquième mois consécutif et d'une réduction des effectifs des entreprises, selon l'enquête Caixin/Markit auprès des directeurs des achats publiée lundi.

L'indice PMI manufacturier s'est replié à 50,6 le mois dernier après 50,8 en juillet, conformément aux prévisions des économistes. Il s'agit de son rythme le moins soutenu depuis juin 2017.

Il demeure toutefois supérieur pour un 15e mois d'affilée à 50, seuil qui sépare croissance et contraction de l'activité.

Le sous-indice des commandes à l'export s'est établi à 48,8, après 48,4 en juillet.

Confrontées à la hausse de leurs coûts et à une demande atone, les petites et moyennes entreprises réduisent leurs effectifs depuis près de cinq ans, relève l'enquête Caixin, mais les baisses d'effectifs en août ont été les plus importantes depuis un an.

* Les indicateurs publiés en août (Service économique)