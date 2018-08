Chine/Indicateurs-Le PMI manufacturier à un plus bas de huit mois

(.)

PÉKIN, 1er août (Reuters) - Principaux indicateurs économiques chinois publiés depuis le début du mois :

* LE PMI MANUFACTURIER À UN PLUS BAS DE 8 MOIS

1er août - La croissance du secteur manufacturier a ralenti à son rythme le plus lent depuis huit mois en juillet en raison d'un nouveau déclin des commandes à l'export sur fond de guerre commerciale avec les Etats-Unis, montre le résultat de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs des achats.

L'indice ressort à 50,8 pour le mois dernier après 51,0 en juin, conformément aux prévisions des économistes. Il s'agit de son rythme le moins soutenu depuis novembre 2017.

Le signe le plus inquiétant pour le secteur manufacturier est celui de la forte contraction des commandes à l'export, à 48,4 - soit un quatrième mois consécutif de baisse et le recul le plus marqué depuis juin 2016.

* Les indicateurs publiés en juillet (Service économique)