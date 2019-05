Chine/Indicateurs-Les profits industriels reculent en avril

PEKIN, 27 mai (Reuters) - Principaux indicateurs économiques chinois publiés depuis le début du mois :

* RECUL DES PROFITS INDUSTRIELS EN AVRIL

27 mai - Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont baissé en avril après un net rebond le mois précédent, renforçant l'inquiétude suscitée par le ralentissement de l'activité économique chinoise dans un contexte de tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Selon les chiffres communiqués lundi par le Bureau national de la statistique (BNS), les profits des sociétés du secteur industriel ont chuté de 3,7% en avril en rythme annuel, à 515,4 milliards de yuans (66,7 milliards d'euros).

Le mois précédent, les profits des sociétés du secteur industriel avaient progressé de 13,9% en rythme annuel.

Depuis le début de l'année, les profits industriels ont diminué de 3,4% à 1.800 milliards de yuans.

* CROISSANCE SOLIDE DES PRIX IMMOBILIERS

16 mai - Les prix de l'immobilier neuf ont augmenté de 0,6% en avril par rapport au mois précédent, selon les calculs de Reuters à partir des données publiées jeudi par le Bureau national de la statistique.

Sur une base annuelle, les prix dans les 70 principales agglomérations chinoises ont augmenté de 10,7%, après +10,6% en mars.

Cette hausse des prix, pour un 48e mois consécutif, a surtout été portée par Pékin, Shanghai, Shenzhen et Canton. A elles quatre, elles ont enregistré une progression de 0,6% en rythme mensuel, après +0,2% en mars.

* COUP DE FREIN SUR LES VENTES AU DÉTAIL ET LA PRODUCTION

15 mai - La Chine a enregistré en avril un ralentissement plus important qu'attendu de la croissance de ses ventes au détail et de sa production industrielle, suggérant la nécessité pour Pékin de prendre de nouvelles mesures de soutien à l'économie dans un contexte de regain des tensions commerciales avec les Etats-Unis.

D'après les données du Bureau national de la statistique, les ventes au détail ont progressé de 7,2% en avril en rythme annuel, une croissance inférieure à celle attendue par les économistes, à 8,6%, après une hausse de 8,7% en mars.

Il s'agit de leur rythme le plus faible depuis mai 2003.

La production industrielle a elle aussi ralenti, avec une progression de 5,4% le mois dernier, nettement inférieure au consensus (+6,5%), qui relativise le rebond de 8,5% en mars.

L'investissement en actifs immobilisés a ralenti lors des quatre premiers mois de l'année, avec une progression de 6,1%, tandis que les économistes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 6,4% après +6,3% au premier trimestre.

Les investissements privés en actifs immobilisés, qui représentent environ 60% de l'investissement total en Chine, ont pour leur part vu leur hausse ralentir à 5,5% en janvier-avril contre +6,4% sur les trois premiers mois de l'année.

Quant aux dépenses d'infrastructures, l'un des moteurs de la croissance chinoise ces dernières années, les statistiques officielles montrent une progression de 4,4% entre janvier et avril en rythme annuel, identique à celle constatée au premier trimestre.

* PLUS FORTE HAUSSE DES PRIX À LA PRODUCTION EN 4 MOIS

9 mai - La hausse des prix à la production en Chine s'est accélérée en avril, à son rythme le plus fort depuis quatre mois, sous l'effet d'une hausse des prix des matières premières, un signe que les nouvelles mesures engagées par Pékin pour soutenir la croissance commencent peut-être à relancer la demande.

La progression des prix à la consommation s'est également accentuée, à son rythme le plus soutenu depuis six mois, selon les données officielles publiées jeudi, le prix du porc étant resté élevé en raison d'une épidémie de fièvre porcine.

L'indice des prix à la production (PPI) a progressé de 0,9% le mois dernier en rythme annuel, soit la plus forte hausse depuis décembre dernier et après une augmentation de 0,4% en mars.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse moins importante pour le mois d'avril, à 0,6%.

D'un mois sur l'autre, les prix à la production ont augmenté de 0,3%, après une progression marginale, de 0,1%, en mars.

Selon les données du Bureau national de la statistique, l'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de son côté de 2,5% en avril sur un an, soit un plus haut en six mois, conformément au consensus.

En rythme mensuel, les prix à la consommation ont connu un rebond, avec une hausse de 0,1% consécutive à un recul de 0,4% en mars.

* RECUL INATTENDU DES EXPORTATIONS, REBOND DES IMPORTATIONS

8 mai - Les exportations chinoises ont subi une baisse inattendue en avril alors que les importations progressaient pour la première fois en cinq mois, dressant un tableau mitigé pour l'économie chinoise avant la reprise des négociations commerciales entre Pékin et Washington.

D'après les données publiées par les douanes, les exportations ont diminué de 2,7% en avril par rapport au même mois de l'an dernier. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient au contraire une progression de 2,3% après un important rebond en mars (+14,2%), que plusieurs observateurs avaient expliqué par des facteurs saisonniers et exceptionnels.

Les importations, elles, ont dépassé les attentes avec une croissance de 4,0% en rythme annuel alors que le consensus Reuters les donnait en hausse de 3,6% après une baisse de 7,6% en mars. Ce chiffre suggère une amélioration de la demande intérieure, soutenue par les mesures de relance mises en oeuvre depuis l'an dernier par Pékin.

L'excédent commercial de la Chine ressort à 13,84 milliards de dollars (12,36 milliards d'euros) en avril, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un montant de 35 milliards.

* BAISSE MODESTE ET INATTENDUE DES RÉSERVES DE CHANGE

7 mai - Les réserves de change ont subi en avril une baisse inattendue, et la première depuis six mois, alors même que de récents indicateurs économiques semblent montrer que la deuxième économie mondiale est en voie de stabilisation.

La baisse est de 3,81 milliards de dollars à 3.095 milliards de dollars (2.763 milliards d'euros), suivant les données publiées mardi par la Banque populaire de Chine (BPC). Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une hausse de 1,24 milliard de dollars à 3.100 milliards.

La petite contraction d'avril s'explique par la hausse du dollar et les variations des prix des actifs internationaux détenus par la Chine, a précisé l'Administration d'Etat des changes (SAFE).

Sur la période janvier-avril, les réserves de change ont augmenté de 22,24 milliards de dollars alors qu'elles avaient baissé de 67,24 milliards l'an passé.

Durant le mois d'avril, le yuan a perdu 0,3% face au dollar , tandis que le dollar a gagné 0,2% face à un panier de devises de référence.

Les réserves d'or chinoises ont diminué en valeur, à 78,35 milliards de dollars fin avril contre 78,525 milliards fin mars, mais augmenté en volume, à 61,1 millions d'onces contre 60,620 millions.

* CROISSANCE SOLIDE DU SECTEUR DES SERVICES - PMI CAIXIN

6 mai - L'activité du secteur des services chinois a accéléré en avril, sous l'effet d'une progression de la demande à l'export, montrent les résultats publiés lundi de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit a grimpé à 54,5 le mois dernier, soit un plus haut depuis janvier 2018, en légère hausse par rapport à mars (50,4).

Cette croissance du secteur des services, qui pèse à hauteur de plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB) de la Chine, contraste avec le ralentissement souligné par les données officielles publiées une semaine auparavant () et peut aider à contrebalancer les pressions subies par le secteur manufacturier.

L'indice composite, qui regroupe à la fois les services et l'industrie, a chuté à 52,7 en avril après 52,9 le mois précédent.

