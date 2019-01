Chine/Indicateurs-Les réserves de change en hausse à $3.073 mds en décembre

PÉKIN, 7 janvier(Reuters) - Principaux indicateurs économiques chinois publiés depuis le début du mois :

* HAUSSE DES RÉSERVES DE CHANGE EN DÉCEMBRE, BAISSE EN 2018

7 janvier - Les réserves de change de la Chine ont augmenté plus fortement que prévu en décembre, après l'annonce d'une trêve de 90 jours dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin, mais elles ont reculé sur l'ensemble de 2018.

Les réserves de change ont augmenté de 11 milliards de dollars à 3.073 milliards (2.688 milliards d'euros) le mois dernier, après une hausse de neuf milliards en novembre, montrent les données de la banque centrale publiées lundi.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de huit milliards de dollars à 3.070 milliards. Le yuan s'est apprécié de 1,3% face au dollar en décembre.

Sur l'ensemble de 2018, les réserves de change ont baissé de 67,24 milliards de dollars, reflétant les pressions sur le yuan dans le contexte de tensions commerciales et de ralentissement de la croissance chinoise.

La valeur des réserves d'or a augmenté en décembre à 76,331 milliards de dollars contre 71,122 milliards le mois précédent.

Le régulateur chinois des changes a dit prévoir une stabilité générale des réserves de change cette année.

* LE PMI DES SERVICES À UN PIC DE SIX MOIS - CAIXIN

4 janvier - Le secteur des services chinois a connu en décembre sa plus forte croissance en six mois, à la faveur d'une accélération des nouvelles affaires, confirmant le rebond constaté en novembre, montrent les résultats publiés vendredi de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit a grimpé à 53,9 en décembre, en légère hausse par rapport au mois précédent, après avoir chuté en octobre à son rythme le plus faible en plus d'un an.

L'indice composite, qui regroupe à la fois les services et l'industrie, est ressorti à 52,2 le mois dernier après 51,9 en novembre.

Le secteur des services pèse à hauteur de plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB) de la Chine.

* CONTRACTION DU SECTEUR MANUFACTURIER EN DÉCEMBRE-CAIXIN

2 janvier - L'activité manufacturière chinoise s'est contractée en décembre pour la première fois en 19 mois, du fait du tassement prolongé des nouvelles commandes intérieures et à l'exportation, montrent les résultats publiés mercredi de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats.

Cette enquête souligne les difficultés de l'économie chinoise sur fond de conflit commercial entre Pékin et Washington, deux jours après que les statistiques dévoilées par les pouvoirs publics chinois ont fait état d'une contraction de l'activité dans le secteur manufacturier pour la première fois depuis plus de deux ans.

L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit est tombé à 49,7 en décembre, après 50,2 le mois précédent, soit sa première contraction depuis mai 2017.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un léger recul, à 50,1, juste au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion.

Ce ralentissement prend notamment sa source dans le chiffre préoccupant observé dans les nouvelles commandes à l'exportation, tombé à 49,8, un plus bas sans précédent depuis juin 2016.

* Les indicateurs publiés en décembre (Service économique)