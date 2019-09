Chine/Indicateurs-Progression inattendue de l'activité manufacturière-PMI Caixin

(.)

PEKIN, 2 septembre(Reuters) - Principaux indicateurs économiques chinois publiés depuis le début du mois :

* L'INDICE PMI CAIXIN/MARKIT MANUFACTURIER À 50,4 EN AOÛT

2 septembre - L'activité du secteur manufacturier chinois a connu une progression inattendue en août, montrent les résultats publiés lundi de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats.

Cette publication intervient alors que les Etats-Unis et la Chine ont commencé dimanche matin à prélever de nouveaux droits de douane sur leurs importations mutuelles, marquant une nouvelle escalade dans le conflit commercial qui les oppose depuis un an et demi.

L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit a progressé à 50,4 en août contre 49,9 le mois précédent, s'établissant juste au dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une contraction à 49,8.

Les données officielles publiées samedi montrent que l'activité dans le secteur manufacturier chinois s'est contractée en août pour un quatrième mois consécutif. Les indicateurs des deux enquêtes ont mis en évidence la faiblesse persistante du vaste secteur manufacturier, ce qui pourrait inciter Pékin à déployer des mesures de soutien à l'économie supplémentaires.

Les nouvelles commandes à l'exportation ont reculé pour un troisième mois de rang et à leur rythme le plus élevé depuis novembre 2018, sous l'effet d'un ralentissement de la demande mondiale.

Les indicateurs publiés en août (Service économique)