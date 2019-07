Chine/Indicateurs-Ralentissement dans le secteur des services en juin-Caixin

(.)

PEKIN, 3 juillet (Reuters) - Principaux indicateurs économiques chinois publiés depuis le début du mois :

* RALENTISSEMENT DU SECTEUR DES SERVICES - PMI CAIXIN

3 juillet - L'activité du secteur des services chinois a ralenti en juin, montrent les résultats publiés mercredi de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit est tombé à 52,0 en juin, après 52,7 le mois précédent.

Il reste toutefois au-dessus du seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité.

Pour sa part, l'indice composite, qui regroupe à la fois les services et l'industrie, a chuté à 50,6 en juin après 51,5 en mai.

* CONTRACTION DE L'ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE EN JUIN - CAIXIN

1er juillet - L'activité du secteur manufacturier chinois a connu en juin une contraction inattendue, du fait de la faiblesse de la demande interne et des commandes à l'exportation sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, montrent les résultats publiés lundi de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats.

Cette enquête suggère que le ralentissement de l'économie chinoise se poursuit malgré une série de mesures de soutien engagées par Pékin l'année dernière. Des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires.

L'annonce d'une reprise des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine à l'issue de l'entretien entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping, en marge du sommet du G20 au Japon samedi, a offert un soulagement aux investisseurs. Mais des analystes avertissent que les difficultés de l'économie chinoise devraient persister en l'absence d'un accord concret entre Washington et Pékin.

L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit est tombé à 49,4 en juin, son niveau le plus bas depuis janvier, sous le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité pour la première fois en quatre mois.

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un recul par rapport à mai (50,2) mais pas une contraction (50,0).

D'après l'enquête, le sous-indice des nouvelles commandes a chuté à 48,8 contre 50,7 le mois précédent, soulignant les difficultés des entreprises du secteur face aux pressions liées au conflit commercial sino-américain.

(Service économique)