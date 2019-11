Chine/Indicateurs-Recul moins fort que prévu des exportations et des importations

PEKIN, 8 novembre (Reuters) - Principaux indicateurs économiques chinois publiés depuis le début du mois :

* DÉCLIN MOINS FORT QUE PRÉVU DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS

8 novembre - Les exportations et les importations chinoises ont décliné en octobre à un rythme moins important qu'attendu, un soulagement pour l'économie chinoise, dépendante des exportations, alors que Pékin tente de conclure un accord commercial avec Washington.

D'après les statistiques des douanes chinoises, les exportations ont diminué de 0,9% en octobre en rythme annuel. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient un déclin plus marqué, de 3,2%.

Les importations ont chuté le mois dernier, pour un sixième mois consécutif, de 6,4% en rythme annuel, un déclin moins important qu'attendu - le consensus ressortait à -8,9% après un déclin de 8,5% en septembre.

L'excédent commercial de la Chine ressort à 42,81 milliards de dollars (38,73 milliards d'euros) en octobre, contre 39,65 milliards de dollars le mois précédent, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un montant de 40,83 milliards.

* RALENTISSEMENT DU SECTEUR DES SERVICES À UN PLUS BAS DE 8 MOIS - PMI CAIXIN

5 novembre - La croissance du secteur des services chinois a ralenti en octobre à son rythme le plus faible en huit mois, sous l'effet d'un ralentissement des nouvelles commandes, montrent les résultats publiés mardi de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats.

Pékin compte sur le secteur des services pour combler en partie le déclin de l'activité manufacturière provoqué par un recul des demandes domestique et extérieures dans un contexte de guerre commerciale prolongée avec les Etats-Unis.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit est tombé à 51,1 en octobre, son niveau le plus faible depuis février, après 51,3 en septembre. Il reste toutefois au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Pour sa part l'indice composite, qui regroupe les services et l'industrie, s'est établi à 52,0 en octobre après 51,9 le mois précédent, alors que l'activité manufacturière a progressé de manière inattendu à un plus haut de plus de deux ans.

* PLUS FORTE PROGRESSION DE L'ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE EN 2 ANS - PMI CAIXIN

1er novembre - L'activité du secteur manufacturier chinois a progressé de manière inattendue en octobre à son rythme le plus important depuis plus de deux ans, sous l'effet d'une hausse des commandes à l'export, montrent les résultats publiés vendredi de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit s'est établi à 51,7 en octobre, contre 51,4 le mois précédent, marquant une progression pour un troisième mois consécutif.

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une progression moins importante, avec un indice de 51,0.

Il s'agit de la plus forte progression depuis février 2017.

Les nouvelles commandes à l'export ont rebondi pour revenir en territoire expansionniste pour la première fois en cinq mois dans un contexte de tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Cela résulte très certainement de la décision de Washington de suspendre les droits de douane prévus sur des centaines de produits chinois supplémentaires, a déclaré Zhengsheng Zhong, analyste chez CEBM Group.

D'après les résultats de l'enquête, les nouvelles commandes dans leur ensemble ont progressé à un rythme record depuis plus de six ans, tandis que la croissance de la production a rebondi à un plus haut depuis fin 2016.

Ces résultats meilleurs qu'attendu contrastent avec ceux de l'enquête officielle publiés la veille, qui font état d'une contraction de l'activité manufacturière pour un sixième mois consécutif.

Les deux enquêtent diffèrent par les industries et les zones géographiques sur lesquelles elles se focalisent.

Les indicateurs publiés en octobre (Service économique)