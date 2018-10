Chine/Indicateurs-Services-La croissance toujours là mais avec des licenciements

PEKIN, 8 octobre (Reuters) - Principaux indicateurs économiques chinois publiés depuis le début du mois:

* INDICE PMI DES SERVICES EN HAUSSE À 53,1 EN SEPTEMBRE

8 octobre - Le secteur des services a connu en septembre sa croissance la plus soutenue depuis trois mois mais le sentiment s'est altéré et les entreprises commencent à licencier après plus de deux années d'expansion, tandis que les pressions sur les coûts n'annoncent rien de bon pour les marges.

L'indice Caixin/Markit des directeurs d'achats des services(PMI) est de 53,1 en septembre contre 51,5 en août, au-dessus de la barre des 50 qui délimite croissance et contraction.

Le sous-indice ces contrats nouveaux ressort à 52,4, au plus haut de trois mois, contre 51,7 en août.

L'indice composite, qui regroupe secteurs secondaire et tertiaire, a progressé à 52,1 contre 52,0 en août.

Le sous-indice de l'emploi a fléchi à 49 en septembre, sa première contraction depuis juillet 2016 et il se retrouve au plus bas depuis mars 2017. Ce qui induit un léger abaissement des anticipations des entreprises pour les 12 mois à venir.

Les prix demandés pour les prestations de services ont baissé pour la première fois depuis 13 mois, tandis que la hausse des coûts - salaires, matières premières, carburants - est la plus marquée depuis janvier.

