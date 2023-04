PÉKIN, 6 avril (Reuters) - L'activité dans le secteur des services en Chine a progressé en mars à son rythme le plus rapide en deux ans et demi, portée notamment par les nouvelles commandes, les créations d'emploi et la reprise de la consommation après la pandémie de COVID-19, montrent les résultats d'une enquête privée publiés jeudi.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/S&P Global s'est établi à 57,8 le mois dernier, après 55,0 en février, son troisième mois de croissance après la levée des restrictions imposées pour lutter contre la pandémie.

Contraction et expansion de l'activité sont séparées par le seuil de 50 points.

D'après l'enquête réalisée par Caixin, l'amélioration de la demande a porté les nouvelles commandes, qui ont atteint leur taux le plus élevé depuis novembre 2020.

Les nouvelles commandes à l'exportation dans le secteur des services ont notamment augmenté au rythme le plus rapide jamais enregistré.

Les créations d'emplois ont atteint leur taux le plus élevé depuis 28 mois, les entreprises ayant embauché des travailleurs supplémentaires pour répondre à la demande.

L'indice PMI composite calculé par Caixin/S&P a progressé à 54,5 en mars après 54,2 le mois précédent. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)