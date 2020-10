Chine-L'activité des services a continué de croître en septembre-Caixin

PEKIN, 9 octobre (Reuters) - Le rétablissement de l'activité du secteur des services en Chine s'est accéléré en septembre, marquant une progression pour un cinquième mois consécutif, selon les résultats définitifs de l'enquête Caixin/Markit publiés vendredi, avec un nombre d'embauches à la hausse pour un deuxième mois de rang.

L'indice PMI des services calculés par Caixin/Markit s'est établi le mois dernier à 54,8 contre 54n0 en août, soit un plus haut depuis juin et un cinquième mois d'affilée au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Le secteur des services, qui représente environ 60% de l'économie chinoise et la moitié des emplois en zones urbaines, a connu dans un premier temps un rétablissement plus lent que le secteur manufacturier.

Mais ce rétablissement s'est accéléré avec la levée progressive des restrictions sanitaires, notamment l'interdiction des rassemblements publics. (Gabriel Crossley; version française Jean Terzian)