Chine: L'activité des services a progressé plus vite en mars

PEKIN (Reuters) - Le rebond de l'activité dans le secteur des services en Chine s'est accéléré en mars alors que les entreprises ont recruté davantage et que la confiance des dirigeants a grimpé, bien que des pressions inflationnistes demeurent, montrent les résultats publiés mardi d'une enquête privée.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit a progressé le mois dernier à 54,3, soit un pic depuis décembre, après 51,5 en février, s'établissant nettement au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Les entreprises du secteur ont fait état des plus fortes progressions de l'activité et des ventes globales depuis trois mois. Les nouvelles commandes à l'exportation se sont à nouveau contractées, mais à un rythme plus faible.

D'après l'enquête, le sous-indice de l'emploi est revenu en territoire positif, les firmes ayant recruté davantage qu'elles n'ont licencié.

La Chine est parvenue à contrôler la vague hivernale de l'épidémie de coronavirus, permettant l'assouplissement des mesures de confinement et des procédures de dépistage.

Particulièrement affecté par les restrictions sanitaires, notamment la distanciation sociale, le secteur des services a été initialement plus lent à se remettre de la crise sanitaire que le secteur manufacturier.

L'indice PMI composite calculé par Caixin/Markit, communiqué aussi mardi, a progressé à 53,1 en mars contre 51,7 le mois précédent.

(Gabriel Crossley; version française Jean Terzian)