Chine-L'activité des services progresse à son rythme le plus lent en cinq mois-Caixin

PEKIN, 7 février (Reuters) - L'activité dans le secteur des services en Chine a progressé à son rythme le plus lent en cinq mois, la hausse des cas de coronavirus et les mesures de confinement ayant pesé sur les nouvelles entreprises et le sentiment des consommateurs, montrent les résultats d'une enquête privée publiée lundi.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit est tombé à 51,4 en janvier - un plus bas depuis le mois d'août - contre 53,1 en décembre. La barre des 50 points qui sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle.

Ce résultat devrait renforcer les attentes du marché, qui estime que Pékin doit déployer davantage de mesures de soutien pour stabiliser l'économie.

Le sous-indice des nouvelles entreprises s'est établit à 51,1 en janvier, contre 52,5 le mois précédent.

Certains prestataires de services ont attribué ce ralentissement à la résurgence de l’épidémie de coronavirus. En outre, l'augmentation des cas à l'étranger a pesé sur la demande extérieure et les nouvelles commandes à l'exportation se sont contractées pour la première fois en quatre mois.

Le coût des intrants a augmenté à un rythme plus soutenu en janvier, tandis que les prix facturés ont atteint un niveau record sur trois mois.

L'indice composite de Caixin pour le mois de janvier, qui comprend à la fois l'activité manufacturière et l'activité des services, est tombé à 50,1, contre 53 en décembre. (Reportage Stella Qiu et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)