Chine-L'activité des services progresse en avril-Caixin

PÉKIN, 6 mai (Reuters) - Le secteur des services chinois a connu en avril sa plus forte expansion en quatre mois, grâce à la croissance rapide des nouvelles entreprises, selon une enquête privée publiée vendredi, bien que la hausse des coûts risque de peser sur la croissance au cours des prochains mois.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit a atteint 56,3, soit le niveau le plus élevé depuis décembre, cela constitue une hausse par rapport à 54,3 en mars. La barre des 50 sépare la croissance de la contraction sur une base mensuelle.

Contrairement à l'enquête officielle publiée la semaine dernière, qui montrait un ralentissement de l'expansion du secteur en avril, l'enquête Caixin a attribué l'accélération de l'activité commerciale à la maîtrise des épidémies de COVID-19 dans le pays et à une nouvelle amélioration de la demande, les affaires à l’exportation ayant augmenté pour la première fois en trois mois.

En conséquence, le total des nouvelles commandes a augmenté au rythme le plus rapide depuis novembre, ce qui a conduit les entreprises du secteur des services à augmenter leurs effectifs pour le deuxième mois consécutif.

L'indice PMI composite général de Caixin China s'est établi à 54,7 en avril, soit un niveau supérieur à celui de 53,1 enregistré le mois précédent et le plus élevé de cette année. (Stella Qiu et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)