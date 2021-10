Chine-L'activité des services renoue avec la croissance en septembre-Caixin

PÉKIN, 8 octobre (Reuters) - L'activité dans le secteur des services en Chine a renoué avec la croissance en septembre, montrent les résultats d'une enquête privée publiée vendredi.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit est passé de 46,7 en août à 53,4, s'éloignant ainsi du niveau le plus bas observé depuis le pic de la pandémie de coronavirus l'année dernière. La barre des 50 points sépare la croissance de la contraction de l'activité sur une base mensuelle.

Selon les analystes, le secteur des services, qui a été plus lent à se remettre de la pandémie que l'industrie manufacturière, est plus vulnérable à la résurgence de l'épidémie de coronavirus dans le pays, ce qui assombrit les perspectives du rebond très attendu de la consommation dans les mois à venir.

"Compte tenu de cela, dans les mois à venir, le gouvernement devrait se concentrer sur l'amélioration de la prévention et du contrôle des épidémies et sur l'allègement de la pression de l'offre", a déclaré Wang Zhe, économiste chez Caixin Insight Group.

"Il devrait également trouver un équilibre entre de multiples objectifs, tels que la promotion de l'emploi, le maintien de la stabilité des prix des matières premières, la garantie d'un approvisionnement stable et ordonné, et la réalisation des objectifs de maîtrise de la consommation d'énergie."

Les sous-indices des nouvelles entreprises, des prix facturés et de l'emploi ont tous rebondi en territoire expansionniste en septembre, bien que les exportations des nouvelles entreprises se soient à nouveau contractées, touchant leur plus bas niveau en sept mois en raison de la recrudescence de la pandémie à l'étranger.

Les coûts des intrants ont augmenté pour le 15e mois consécutif en septembre, et ce à un rythme plus rapide, en raison de la hausse des coûts de la main-d'oeuvre, du fret et des matières premières, selon l'enquête, un problème qui a entraîné une contraction de l'activité industrielle le mois dernier.

L'indice composite de Caixin pour septembre, qui comprend à la fois l'activité manufacturière et l'activité des services, a augmenté à 51,4 en septembre, contre 47,2 le mois précédent, soutenu par la vigueur du secteur des services. (Reportage Stella Qiu et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)