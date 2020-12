Chine-L'activité manufacturière a progressé moins vite en décembre

PEKIN, 31 décembre (Reuters) - La croissance de l'activité du secteur manufacturier en Chine a ralenti en décembre, selon des statistiques officielles publiées jeudi, alors que l'économie chinoise et plusieurs autres économies majeures se remettent des dégâts causés par la pandémie de coronavirus.

L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi à 51,9 en décembre contre 52,1 le mois précédent, montrent les données du Bureau national de la statistique. Le consensus ressortait à 52,0.

Porté par l'inattendue solidité des exportations, le vaste secteur industriel chinois s'est relevé de manière impressionnante du creux provoqué par la crise sanitaire.

Cependant les mesures sanitaires plus strictes décidées dans de nombreux pays partenaires commerciaux de la Chine et les nouveaux cas de transmission locale enregistrés récemment pourraient nuire à la demande et peser sur le rebond de l'économie.

Selon les données officielles, qui s'intéressent principalement aux grandes entreprises et aux groupes publics, le sous-indice des nouvelles commandes à l'exportation s'est établi à 51,3, en léger repli par rapport à novembre (51,5).

Des statistiques distinctes publiées jeudi font état d'une progression de l'activité dans le secteur des services pour un dixième mois consécutif. L'indice PMI officiel du secteur a toutefois reculé en décembre, à 55,7 contre 56,4 en novembre.

L'indice PMI composite, qui regroupe à la fois services et industrie, s'est établi à 55,1, en baisse par rapport à novembre (55,7). (Gabriel Crossley; version française Jean Terzian)