Chine-L'activité manufacturière à un plus bas historique - PMI Caixin

PEKIN, 2 mars (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier en Chine a décliné en février à un plus bas historique du fait de l'épidémie de coronavirus qui a paralysé une grande partie de l'activité économique du pays, montrent les résultats de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats publiés lundi.

L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit a chuté à 40,3 le mois dernier, son niveau le plus bas depuis la première enquête réalisée en 2004.

Il est en net recul par rapport à janvier (51,1) et très loin du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient un déclin moins important, avec un indice de 45,7.

Même les effets de la crise financière de 2008-2009 n'avait pas donné lieu à un tel repli, ce qui souligne à quel point l'épidémie du nouveau coronavirus apparu en décembre dernier en Chine continentale paralyse le pays, alors que les autorités ont imposé de strictes mesures de confinement dans le but d'éviter la propagation du virus.

Les résultats de l'enquête, qui se focalise sur les PME tournées vers l'export, sont confirmés par les statistiques officielles publiées samedi faisant état d'un plus bas historique dans l'industrie et les services.

Les enquêtes officielle et de Caixin/Markit offrent un premier panorama de l'état de l'économie chinoise depuis le début de l'épidémie, qui a infecté plus de 80.000 personnes et tué près de 3.000 personnes en Chine continentale.

Selon les résultats de l'enquête réalisée par Caixin/Markit, la production manufacturière et les nouvelles commandes ont chuté à un plus bas historique, respectivement à 28,6 en février contre 52 le mois précédent, et 34,9 contre 51,9.

Face aux premiers signes de l'impact néfaste de l'épidémie sur l'économie chinoise, Pékin a déployé un nouveau train de mesures destinées à aider les entreprises, particulièrement celles de petite taille. (Stella Qiu et Ryan Woo; version française Jean Terzian)