Chine-L'activité manufacturière s'est contractée en janvier-Caixin

PEKIN, 30 janvier (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine s'est contractée en janvier à son rythme le plus important en 23 mois, ce qui souligne le coût économique de la stratégie "zéro COVID" mise en place dans le pays, les mesures de confinement strictes et la hausse des cas de contamination ayant pesé sur la production et sur la demande, montrent les résultats publiés dimanche d'une enquête privée.

L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit s'est établi le mois dernier à 49,1, son plus bas niveau depuis février 2020, lorsque l'économie chinoise était sous le coup des mesures de confinement instaurées au tout début de la pandémie de coronavirus.

Le consensus ressortait à 50,4, contre 50,9 en décembre. La barre des 50 sépare la croissance de la contraction.

Cette baisse inattendue devrait renforcer les attentes du marché, qui estime que Pékin doit déployer davantage de mesures de soutien pour stabiliser l'économie.

La banque centrale chinoise a déjà commencé à assouplir sa politique monétaire en abaissant ses principaux taux d'intérêts ainsi que son taux de facilité de crédit à moyen terme, alors que d'autres mesures sont attendues dans les semaines à venir.

La demande a également accusé une forte baisse, les nouvelles commandes ayant chuté à leur rythme le plus rapide depuis le mois d'août, et les commandes à l'exportation ayant connu leur plus forte baisse depuis le mois de mai 2020. (Reportage Stella Qiu et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)