Chine-L'activité manufacturière s'est contractée en mars-Caixin

PÉKIN, 1er avril (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine s'est contractée en mars au rythme le plus rapide en deux ans, les résurgences de l'épidémie de coronavirus et les retombées de la guerre en Ukraine provoquant de fortes baisses de la production et de la demande, montrent les résultats publiés vendredi d'une enquête privée.

L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit s'est établi à 48,1 en mars contre 50,4 le mois précédent. La barre des 50 sépare la croissance de la contraction.

La baisse des nouvelles commandes à l'exportation en mars s'est accélérée, les entreprises interrogées ayant déclaré que les résurgences épidémiques en Chine, les perturbations dans le secteur du transport maritime et les incertitudes accrues du marché dues à la crise ukrainienne ont conduit les clients à annuler ou à suspendre leurs commandes.

Le coût des intrants a atteint son plus haut niveau depuis cinq mois, un certain nombre d'usines attribuant la hausse des prix aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, exacerbées par la guerre en Ukraine.

La deuxième économie mondiale, qui avait fait état d'une reprise au cours des deux premiers mois de l'année, risque désormais de connaître un ralentissement, les autorités chinoises ayant réduit la production et la mobilité dans les villes touchées par le COVID-19, comme les grands centres économiques que sont Shanghai ou Shenzhen. (Reportage Ellen Zhang, Stella Qiu et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)