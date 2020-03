Chine-L'effondrement d'un hôtel a fait au moins dix morts

(Bilan actualisé)

SHANGHAI/PEKIN, 8 mars (Reuters) - Dix personnes sont décédées dans l'effondrement d'un hôtel de Quanzhou, dans la province de Fujian, a annoncé dimanche le gouvernement chinois.

La presse officielle a indiqué que cet hôtel servait de lieu de quarantaine pour des personnes suspectées d'être contaminées par le coronavirus.

Le bâtiment s'est effondré samedi soir, ensevelissant près de 70 personnes.

Quarante-huit personnes avaient été sorties des décombres dimanche. Parmi elles, dix ont été retrouvées mortes et 38 autres ont été hospitalisées, a indiqué le ministère de gestion des secours. (Josh Horwitz et Huizhong Wu; version française Nicolas Delame, Blandine Hénault et Jean Terzian)