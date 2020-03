Chine-L'effondrement d'un hôtel a fait au moins quatre morts

SHANGHAI/PEKIN, 8 mars (Reuters) - Quatre personnes sont décédées dans l'effondrement d'un hôtel de Quanzhou, dans la province de Fujian, a annoncé dimanche le gouvernement chinois.

La presse officielle a indiqué que cet hôtel servait de lieu de quarantaine pour des personnes suspectées d'être contaminées par le coronavirus.

Le bâtiment s'est effondré samedi soir, ensevelissant près de 70 personnes.

Selon les autorités, 42 personnes avaient été sorties des décombres dimanche à 02h30 GMT. Parmi elles, quatre ont été retrouvées mortes, quatre autres blessées grièvement, et une autre se trouvait dans un état grave. (Josh Horwitz et Huizhong Wu; version française Nicolas Delame, Blandine Hénault et Jean Terzian)