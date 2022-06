Chine-L'inflation des prix à la production a ralenti en mai

PEKIN, 10 juin (Reuters) - L'inflation des prix à la production en Chine a ralenti en mai à son rythme le plus faible en 14 mois, montrent des données officielles publiées vendredi, une conséquence de la faible demande pour l'acier, l'aluminium et d'autres produits clé dans un contexte de strictes mesures sanitaires face au COVID-19.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la production (PPI) a progressé le mois dernier de 6,4% sur un an, conforme au consensus, après une hausse de 8,0% en avril. Il s'agit d'un plus faible depuis mars 2021.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté en mai de 2,1% en rythme annuel, comme le mois précédent, tandis que le consensus ressortait à +2,1%.

Sur fond de strictes mesures sanitaires ayant perturbé les chaînes d'approvisionnement et la production, la deuxième économie mondiale a connu ces derniers mois un net ralentissement.

Pékin a annoncé fin mai un ensemble de mesures économiques, financières et industrielles dans le but de relancer l'économie. (Reportage Lianging Gao, Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)