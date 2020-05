Chine-La banque centrale va accélérer les ajustements anticycliques et approfondir les réformes des taux de prêt

PÉKIN, 10 mai (Reuters) - La banque centrale chinoise a annoncé dimanche qu'elle assouplirait sa politique monétaire et intensifierait les ajustements anticycliques pour soutenir l'économie réelle et écarter les risques financiers.

La Banque populaire de Chine (BPC) a déclaré qu'elle continuerait d'approfondir les réformes des taux de prêts, d'améliorer le mécanisme de transmission de la politique monétaire et de faire baisser les taux de prêts.

Dans son rapport du premier trimestre sur la mise en œuvre de la politique monétaire, la banque a ajouté qu'elle approfondirait la réforme du marché des changes, maintiendrait la flexibilité du yuan et maintiendrait le yuan stable.

Elle aidera aussi les entreprises privées à lever des fonds via des financements par action et des ventes d'obligations. (Judy Hua, Samuel Shen et Yew Lun Tian; version française Camille Raynaud)