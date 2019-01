Chine: La croissance de 2017 revue en baisse

Le Bureau national de la statistique a dit vendredi que le Produit intérieur brut (PIB) de 2017 représentait 82.080 milliards de yuans (10.630 milliards d'euros), soit 636,7 milliards de yuans de moins que la première estimation.

Le gouvernement chinois doit publier lundi les premières estimations de la croissance du dernier trimestre de 2018 et de la croissance sur l'ensemble de l'année.

La dernière enquête Reuters donnait une croissance attendue à 6,6% en 2018 et à 6,3% cette année.

Pour Julian Evans-Pritchard, économiste de Capital Economics, cette révision "ne change pas grand chose".

Mais elle semble montrer une "plus grande tolérance à la publication de chiffres de croissance revus en baisse", poursuit-il, et on peut en déduire que la Chine "n'entend sans doute pas assouplir la politique monétaire de façon trop énergique puisqu'elle semble vouloir s'accommoder d'une croissance plus lente".

Les analystes pensent que Pékin instaurera de nouvelles mesures de soutien à l'activité économique pour éviter un ralentissement trop marqué de la croissance mais les autorités chinoises ont dit à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas de soutien massif.

Des sources ont confié la semaine dernière à Reuters que le gouvernement chinois pensait définir un objectif de croissance de 6% à 6,5% pour cette année.

Cet objectif, qui doit être dévoilé en mars à l'occasion de la session parlementaire annuelle, a été endossé mi-décembre par les plus hautes instances dirigeantes lors de la Conférence centrale sur le travail économique, selon ces sources.

Le China Daily, dans son édition de vendredi, fait également mention de cet objectif.

Les données définitives de 2017 montrent que le secteur secondaire, qui regroupe l'industrie et le bâtiment et qui représente 40% du PIB, a connu une croissance de 5,9% en 2017, alors que le Bureau avait donné une première estimation de 6,1%.

La croissance dans l'informatique, le secteur d'activité qui a connu la croissance la plus vive en 2017, a été revue en baisse de 4,2 points à 21,8%.

La révision à la baisse des estimations de croissance a également touché les secteurs du BTP et de la finance, entre autres.

