Chine-La croissance des prix départ usine ralentit, les pressions inflationnistes persistent

PÉKIN, 9 juillet (Reuters) - Les prix départ usine en Chine ont augmenté à un rythme légèrement plus lent en juin, offrant un certain répit aux entreprises, bien que le coût élevé des matières premières menace de saper la reprise économique dans le pays.

L'indice des prix à la production (PPI) a progressé le mois dernier de 8,8% en rythme annuel, contre une hausse de 9,0% en mai.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 8,8%.

En rythme mensuel, les prix à la production ont progressé en juin de 0,3%, après une hausse de 1,6 % en mai.

La persistance de fortes pressions inflationnistes dans le secteur industriel pèse sur la reprise de la deuxième plus grande économie du monde, les dirigeants chinois s'inquiétant de plus en plus de l'impact négatif sur de nombreuses petites entreprises qui ne sont pas en mesure de répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs.

La hausse des prix a ralenti dans les secteurs de l'extraction du pétrole et du gaz naturel ainsi que dans celui de la fusion et de la transformation des métaux ferreux et non ferreux, a déclaré Dong Lijuan, statisticien au Bureau national de la statistique (BNS), dans un communiqué accompagnant la publication des données.

"La politique nationale visant à garantir l'offre et à stabiliser les prix dans le secteur des produits de base montre ses premiers effets, entraînant une amélioration de l'offre et de la demande sur le marché et un ralentissement de la hausse des prix des produits industriels", écrit le statisticien.

Les données du BNS montrent que les prix à la consommation ont augmenté de 1,1% en juin en rythme annuel, après une hausse de 1,3% en mai.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 1,3%.

L'inflation de base, qui exclut les produits alimentaires et énergétiques, est restée stable le mois dernier à 0,9%, comme en mai. (Liangping Gao, Stella Qiu et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)