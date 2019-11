Chine: La guerre commerciale avec les USA pèse sur l'industrie

Les statistiques officielles publiées jeudi montrent aussi que d'autres secteurs s'essoufflent, avec des indicateurs inférieurs au consensus, la croissance des ventes au détail étant revenue à un creux de 16 ans et l'investissement en actifs immobilisés ayant chuté à un plus bas inédit.

Cette situation pourrait pousser Pékin à engager des mesures de soutien à l'économie supplémentaires alors que la croissance de la Chine est tombée au troisième trimestre à un plus bas de près de 30 ans.

D'autres données publiées plus tôt ce mois-ci ont mis en évidence la faiblesse de l'activité du secteur manufacturier chinois. Les prix à la production ont reculé en octobre à un plus bas de plus de trois ans et l'indice PMI manufacturier officiel s'est contracté pour un sixième mois consécutif.

La production industrielle a progressé de 4,7% en octobre en rythme annuel, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une hausse de 5,4%, montrent les statistiques gouvernementales communiquées jeudi.

"L'optimisme entourant la phase Un de l'accord commercial sino-américain pourrait certes stimuler les investissements en capital à court terme", a commenté Martin Lynge Rasmussen, économiste chez Capital Economics.

"Mais même si un accord mineur venait à être conclu dans les prochains mois", a-t-il poursuivi, "cela ne ferait que focaliser l'attention sur des questions inextricables qui selon nous mèneront au bout du compte à l'échec des discussions commerciales".

"Les arguments en faveur d'un nouvel assouplissement monétaire restent intacts", a-t-il ajouté.

La guerre commerciale prolongée avec les Etats-Unis, marquée par l'imposition de plusieurs séries de droits de douane réciproques, a affecté la demande mondiale et les chaînes d'approvisionnement.

Si les signes récents d'avancées dans les négociations entre Washington et Pékin ont réjoui les investisseurs, les représentants des deux plus grandes puissances économiques mondiales se sont jusqu'à présent gardé d'annoncer des engagements mettant fin à leur conflit commercial.

Cette incertitude continue de peser sur les producteurs et leurs carnets de commandes.

Selon les statistiques publiées jeudi, les ventes au détail ont augmenté de 7,2% en rythme annuel en octobre, ratant le consensus qui ressortait à 7,9% pour s'établir au même niveau qu'avril dernier, soit un plus bas de plus de 16 ans.

La croissance des investissements en actifs immobilisés a ralenti à 5,2% sur les dix premiers mois de l'année alors que les économistes s'attendaient à une hausse de 5,4%. Il s'agit de leur niveau le plus bas depuis que Reuters a commencé à les répertorier, en 1996.

Dans le secteur privé, qui concentre environ 60% de l'investissement total, ils ont progressé de seulement 4,4% sur la période janvier-octobre.

(avec Stella Qiu; Jean Terzian pour le service français)

par Gabriel Crossley et Huizhong Wu