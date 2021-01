Chine: La progression de l'activité manufacturière a ralenti, selon Caixin

PEKIN (Reuters) - L'activité dans le secteur manufacturier en Chine a progressé en décembre, alors que la deuxième puissance économique mondiale a poursuivi son rebond à des niveaux pré-pandémie de coronavirus, mais à un rythme plus faible à cause de coûts croissants, montrent les résultats publiés lundi d'une enquête privée.

L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit a reculé le mois dernier à 53,0 contre 54,9 en novembre, à un plus bas en trois mois. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne un indice de 54,8.

Porté par l'inattendue solidité des exportations, le vaste secteur industriel chinois s'est relevé de manière impressionnante du creux provoqué par la crise sanitaire.

Cependant les mesures sanitaires plus strictes décidées dans de nombreux pays partenaires commerciaux de la Chine et les nouveaux cas de transmission locale enregistrés récemment pourraient nuire à la demande et peser sur le rebond de l'économie.

Les résultats publiés jeudi de l'enquête officielle, qui se concentre davantage sur les grandes entreprises et groupes détenus par l'Etat, faisaient aussi état d'une activité plus modérée mais toujours solide.

