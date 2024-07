PEKIN, 18 juillet (Reuters) - Les dirigeants chinois se sont engagés jeudi à moderniser le complexe industriel, soutenir la demande domestique, réduire les risques associés à la dette et à l'immobilier, ainsi qu'à mettre en oeuvre des réformes budgétaires et financières, ont rapporté des médias d'Etat à l'issue du troisième plénum du Parti communiste chinois (PCC).

La composition du Comité central, plus haute autorité du PCC, a par ailleurs été modifiée à l'occasion de la réunion, trois membres accusés de corruption ayant quitté l'organe politique.

Pékin souhaite également améliorer les mécanismes de sécurité sociale, de santé et de répartition des revenus, et appliquer des réformes foncières, a précisé l'agence Chine Nouvelle, qui cite le compte rendu de la réunion quinquennale.

La Chine "valorisera le rôle des mécanismes de marché dans l'économie, créera un environnement de marché plus juste et plus dynamique et optimisera l'allocation des ressources", ajoute le compte rendu.

Les précédents communiqués précisaient que les marchés "joueraient un rôle "décisif" dans l'économie.

"Les restrictions sur les marchés seront levées, tandis que les réglementations assureront mieux l'ordre dans les marchés et corrigeront les erreurs de marché", ajoute le communiqué.

Le compte rendu ne précise pas quels changements auront lieu, mais ajoute qu'ils devront intervenir d'ici 2029.

Le communiqué insiste par ailleurs sur l'importance de trouver de "nouvelles forces productives", un slogan du président chinois Xi Jinping qui recouvre la vision d'une croissance soutenue par des développements scientifiques et technologiques.

Un document précisant les mesures à prendre, et présenté lors de la réunion tenue à huis clos, devrait être publié dans les prochains jours.

ANTICORRUPTION

Les anciens ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Qin Gang et Li Shangfu, ont par ailleurs quitté le Comité central à l'occasion du plénum, qui rassemble les principaux dirigeants du PCC et est présidé par Xi Jinping.

Le Comité central a accepté la démission de Qin Gang et confirmé l'expulsion de Li Shangfu et de l'ancien dirigeant des Force des missiles de l'Armée populaire de libération, Li Yuchao, pour des "violations graves de la discipline et de la loi", euphémisme pour corruption, selon un communiqué publié par Chine nouvelle.

Les trois ex-membres du Comité central avaient quitté l'année dernière leurs fonctions au sein du gouvernement.

Le ministre de l'Agriculture, Tang Renjian, sous le coup d'une enquête pour corruption ouverte en mai, demeure un membre du Comité.

Trois membres suppléants du Comité ont été nommés comme membres de plein droit, ajoute le communiqué: le responsable du personnel du PC pour la province de l'Anhui, Ding Xiangqun, le responsable du personnel du PC pour la province du Sichuan, Yu Lijun, et le président de l'Université normale de Pékin, Yu Jihong. (Reportage bureau de Pékin, version française Corentin Chappron, édité par)