Chine-Le PMI des services à un pic en six mois - Caixin

PEKIN, 4 janvier (Reuters) - Le secteur des services chinois a connu en décembre sa plus forte croissance en six mois, à la faveur d'une accélération des nouvelles affaires, confirmant le rebond constaté en novembre, montrent les résultats publiés vendredi de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit a grimpé à 53,9 en décembre, en légère hausse par rapport au mois précédent, après avoir chuté en octobre à son rythme le plus faible en plus d'un an.

L'indice composite, qui regroupe à la fois les services et l'industrie, est ressorti à 52,2 le mois dernier après 51,9 en novembre.

Le secteur des services pèse à hauteur de plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB) de la Chine. (Stella Qiu et Ryan Woo; Jean Terzian pour le service français)