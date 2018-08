Chine-Le PMI manufacturier au-dessus des attentes en août

PEKIN, 31 août (Reuters) - La croissance du secteur manufacturier chinois s'est redressée de manière inattendue en août, signe de la résistance de la deuxième économie mondiale, mais la diminution des commandes à l'exportation pour le troisième mois consécutif inquiète dans un contexte de conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis.

Pékin a redit jeudi que les tensions commerciales avec Washington ne pouvaient être résolues qu'au travers de discussions entre égaux et a annoncé qu'il poursuivrait l'ouverture régulière de son économie indépendamment des initiatives américaines.

L'industrie manufacturière chinoise subit les conséquences du choc potentiel sur les exportations des tensions commerciales avec les Etats-Unis, d'une hausse des coûts de financement, ainsi que d'un ralentissement de l'investissement et de la consommation des ménages.

L'indice PMI officiel des directeurs d'achats a très légèrement augmenté, à 51,3 en août contre 51,2 en juillet, montrent les chiffres des enquêtes réalisées par les pouvoirs publics chinois auprès des directeurs d'achats.

Cela fait ainsi 25 mois consécutifs que l'indice se trouve au-dessus du seuil de 50 à partir duquel il témoigne d'une expansion.

Les analystes interrogés par Reuters attendaient une baisse pour le troisième mois d'affilée, avec un indice PMI de 51,0.

Selon un responsable du Bureau national de la statistique, la lecture de l'indice PMI montre que le secteur manufacturier chinois continue de se développer à un rythme soutenu.

Mais Zhao Qinghe a reconnu que la montée du protectionnisme et d'autres incertitudes externes nuisaient aux exportations et aux importations.

Le sous-indice des commandes nouvelles à l'exportation a reculé pour le troisième mois consécutif, à 49,4 en août contre 49,8 le mois précédent, à son plus bas niveau depuis février dernier.

Quant au sous-indice des importations, considéré comme un baromètre de la demande intérieure, il a reculé à 49,1, contre 49,6 en juillet, à son niveau le plus bas depuis au moins un an.

Compte-tenu de la hausse des coûts de financement, la croissance chinoise s'est essoufflée avant même que les tensions commerciales entre Pékin et Washington s'accentuent durant l'été. La croissance de l'investissement est à son plus bas et les consommateurs plus frileux.

Pour le secteur des services, l'indice officiel PMI a progressé à 54,2 contre 54,0 en juillet qui était son plus bas en onze mois. Le secteur tertiaire représente plus de la moitié de l'économie chinoise.

L'indice PMI composite, qui regroupe industrie et services, a lui aussi avancé, à 53,8 en août contre 53,6 le mois précédent. (Lusha Zhang et Elias Glenn; Jean Terzian pour le service français)